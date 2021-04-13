أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوساكا

أخبار اليابان



امرأة ترتدي قناعا واقيا بعد تفشي مرض فيروس كورونا، تمشي في شارع شبه فارغ في منطقة دوتونبوري الترفيهية بأوساكا، اليابان، 14 مارس/ آذار 2020. رويترز / إدغارد غاريدو.

طوكيو (رويترز) - قالت صحيفة يوميوري في نسختها على الإنترنت إن منطقة أوساكا بغرب اليابان من المقرر أن تسجل اليوم أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ضرب الفيروس المحافظة، التي يقطنها 8.8 مليون نسمة، بشدة في الأسابيع الأخيرة، مما دفع السلطات إلى فرض إجراءات مشددة للسيطرة على الفيروس. تم فرض قيود مماثلة في طوكيو يوم الاثنين وسط زياة متسارعة في عدد الإصابات في منطقة العاصمة.

تم اكتشاف سلالة متحورة شديدة العدوى في بريطانيا، مما أدى إلى موجة رابعة من الحالات في غرب اليابان، معظمها بين الشباب، مع تسجيل 918 إصابة يوم السبت.

ألغى محافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا جولات تتابع الشعلة الأولمبية في الشوارع العامة.

فرضت اليابان الأسبوع الماضي قيودًا على أوساكا، والمحافظات المجاورة هيوغو، مياغي في الشمال الشرقي، مما سمح للسلطات بطلب ساعات عمل أقصر للشركات مثل الحانات والمطاعم، وفرض غرامات قدرها 200 ألف ين (1820 دولارًا) أو نشر أسماء المؤسسات التي لا تلتزم.

(شارك في التغطية ريتسكو أندو وروكي سويفت؛ تحرير كلارنس فيرنانديز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)