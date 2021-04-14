اليابان تقترح إجراء مناورة بحرية مشتركة مع ألمانيا

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وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي (في اليسار) ووزير الدفاع نوبو كيشي أثناء محادثات كارينباور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظيريهما الألمانيين يوم الثلاثاء. صورة لرويترز من ممثل وكالات أنباء.

طوكيو (رويترز) - قالت الحكومة اليابانية إن اليابان اقترحت يوم الثلاثاء إجراء مناورة بحرية مع ألمانيا عندما تزور فرقاطة ألمانية قارة آسيا في وقت لاحق هذا العام وذلك في إطار سعي طوكيو لتعزيز العلاقات الأمنية مع الديمقراطيات الأخرى في مواجهة التوسع البحري للصين.

وعقد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزير الدفاع نوبو كيشي محادثات مع وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس ووزيرة الدفاع أنيجريت كرامب كارينباور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وفي الشهر الماضي قال مسؤولون بالحكومة الألمانية إن فرقاطة ألمانيا ستبحر إلى آسيا في أغسطس آب وستصبح في طريق عودتها أول سفينة حربية ألمانية تعبر بحر الصين الجنوبي منذ 2002.

وقال بيان الحكومة إن الوزراء من الجانبين تبادلوا خلال الاجتماع وجهات النظر بشأن الوضع في شرق وجنوب بحر الصين، واتفقوا على أهمية إرساء نظام دولي له قواعد.

وتزعم الصين أحقيتها شبه الكاملة في المياه الغنية بالطاقة ببحر الصين الجنوبي حيث أقامت نقاطا عسكرية فوق جزر صناعية. وتطالب أيضا بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بأجزاء من البحر.