100 يوم على أولمبياد طوكيو: أسئلة هامة قبل انطلاق الألعاب الأولمبية

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مركز أريئاكي للجمباز في طوكيو باليابان في الأول من أبريل/ نيسان 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) – أصبح يفصلنا أقل من 100 يوم فقط على عقد أولمبياد طوكيو، واقتراب الحدث الكبير من التحقق بعد تأخير لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

لكن تظل العديد من الأسئلة قائمة دون إجابة وسط حالة عدم اليقين بشأن الوباء، بما في ذلك عدد المتفرجين الذين سيسمح لهم بدخول الأماكن وما هي المراجعات التي سيتم إجراؤها على البروتوكولات الصحية الخاصة بكورونا فيما يتعلق بالمشاركين.

متى ستقام الأولمبياد الصيفية؟

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو/ تموز إلى 8 أغسطس/ آب، والألعاب البارالمبية من 24 أغسطس/ آب حتى 5 سبتمبر/ أيلول. وسيتنافس في هذا الحدث حوالي 11 ألف رياضي أولمبي في 33 رياضة، بينما سيتنافس أكثر من 4000 رياضي بارالمبي في 22 رياضة. ويقول المنظمون إن الألعاب الأولمبية ستظهر أن هناك ضوءًا في نهاية نفق أزمة جائحة كورونا.

هل ستقام الألعاب بحضور المتفرجين؟

قرر المنظمون في مارس/ آذار الماضي عدم السماح للمتفرجين الأجانب من خارج البلاد بدخول اليابان وسط مخاوف من السلالات الجديدة لفيروس كورونا. ويخطط المنظمون لاتخاذ قرار هذا الشهر بشأن الحد الأقصى لعدد المشجعين من داخل اليابان الذين سيسمح لهم بحضور منافسات الدورة.

هل يجب تطعيم الرياضيين؟

الإجابة هي لا. يقول المنظمون إنهم يخططون لبروتوكولات صحية لتنفيذ الألعاب في أمان على افتراض أن المشاركين لن يتم تطعيمهم. ومع ذلك، تحث اللجنة الأولمبية الدولية الرياضيين على التطعيم. ويجب على المشاركين اتباع الإرشادات الصحية المنصوص عليها في ”دليل القواعد“ بغض النظر عما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا.

ما هو ”دليل القواعد“؟

يحدد دليل القواعد، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في فبراير/ شباط، القواعد التي يجب على جميع المتفرجين اتباعها لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الألعاب. وتشمل القواعد ارتداء الكمامات بشكل إلزامي، والحفاظ على التباعد بمسافة مترين عن بعضهما البعض والتصفيق بدلاً من الغناء أو الصراخ كطريقة للتشجيع. كما سيتم توقيع الكشف على الرياضيين مرة واحدة على الأقل كل أربعة أيام. ويخطط المنظمون لتحديث دليل القواعد هذا الشهر. وهي يمكن الاطلاع عليها على موقع طوكيو 2020:

https://tokyo2020.org/en/games/tokyo-2020-playbooks

كيف تمضي مسيرة الشعلة الأولمبية؟

بدأت مسيرة الشعلة في 25 مارس/ آذار، فيما يعد اختبارًا مبكرًا لقدرة المنظمين على تنظيم حدث واسع النطاق أثناء تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا. وسيحمل نحو 10 آلاف عداء الشعلة عبر محافظات اليابان البالغ عددها 47 محافظة على مدار أربعة أشهر. ولا توجد تقارير حتى الآن عن إصابات ناجمة عن الحدث. ومع ذلك، قررت أوساكا إقامة الجزء الخاص بها من المسيرة هذا الأسبوع في حديقة بدلاً من الطرق العامة بعد أن دفعتها زيادة الإصابات إلى إعلان حالة طوارئ كورونا.

ماذا عن الفعاليات الاختبارية؟

لا يزال لدى طوكيو العديد من الفعاليات الاختبارية، والتي تعد ممارسات مهمة لتأكيد القدرات التنظيمية للألعاب في الأماكن، المقرر إجراؤها خلال الشهر الجاري وما يليه. وسيشهد أوائل مايو/ أيار أربعة أحداث من هذا القبيل مع رياضيين من الخارج، عندما ستعقد مباريات كرة الطائرة الودية بين اليابان والصين، وتصفيات الغوص الأولمبية، ومهرجان ماراثون هوكايدو سابورو، وفعالية لألعاب القوى، مما سيمنح فرصة مواتية قبل الألعاب ليختبر المنظمين البروتوكولات الصحية مع الوافدين من الخارج.

ماذا عن الألعاب الفعلية؟

ستشارك أربع رياضات لأول مرة في الألعاب الأولمبية لهذا العام: الكاراتيه، رياضة التسلق، ركوب الأمواج والتزلج على الألواح. وسيعود العديد من النجوم، بداية من لاعب الجودو الفرنسي تيدي رينر إلى السباحة الأمريكي كاتي ليديكي، للبحث عن المزيد من الذهب، بينما سيحاول القادمون الجدد فرض أنفسهم. ولا شك أن مشاركة السباحة الياباني ريكاكو إيكي، التي تنافس بعد تعافيها من سرطان الدم، ستكون من بين أكثر اللحظات عاطفية.

(من إعداد كريس غالاغر، تحرير غيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)