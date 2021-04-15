اللجنة الأولمبية الدولية تأمل ألا تؤثر الخطط الصحية على الرأي العام الياباني قبل 100 يوم من أولمبياد طوكيو

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أحد المارة يرتدي قناع واقي للوجه يمشي أمام شاشة تظهر العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تم تأجيلها حتى عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان، 14 أبريل/ نيسان 2021. رويترز / إيسي كاتو.

(رويترز) - بينما لا يزال معظم السكان اليابانيين يعارضون عقد دورة ألعاب طوكيو في غضون 100 يوم، تأمل اللجنة الأولمبية الدولية أن يتغير المزاج العام عندما يدرك الناس مدى التركيز على تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال جون كوتس، كبير منسقي اللجنة الأولمبية الدولية لأولمبياد طوكيو، إن قصص النجاح الرياضي لليابان، مثل فوز هيديكي ماتسوياما ببطولة الماسترز للغولف يوم الأحد، ستعزز الدعم للألعاب الأولمبية، التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

مع بقاء ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر قبل حفل الافتتاح، يواجه المنظمون طوفانًا من التحديات مع الوباء الذي يؤثر على القرارات المتعلقة بكل شيء، بدءًا من سلامة الرياضيين، أعداد المتفرجين، ومبيعات التذاكر، فضلاً عن الدعم الشعبي المحلي للأولمبياد.

أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو هذا الأسبوع أن أكثر من 70٪ من الناس في اليابان يريدون إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو.

بدأت طوكيو يوم الاثنين فترة من الإجراءات شبه الطارئة لمدة شهر لتخفيف موجة رابعة من الإصابات، وشعر أكثر من 90 ٪ من المشاركين بالقلق من عودة تسارع وتيرة انتشار العدوى.

قالت محافظة طوكيو، يوريكو كويكي، في احتفال بمناسبة مرور 100 يوم على الذهاب يوم الأربعاء، إن الحرب ضد ”عدو غير مرئي“ كانت محنة كبيرة للإنسانية لكنها مصممة على إنجاح هذا الحدث.

وقال كوتس في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لحمل الجمهور على دعم الأولمبياد وأن التغلب على التصور السلبي للألعاب ليس بالأمر الجديد على اللجنة الأولمبية الدولية.

قال كوتس ”بمجرد أن تبدأ هذه القصص في الظهور للعامة، أنا واثق جدًا من أن الرأي العام سوف يتحول“. ”سيدني (أولمبياد 2000) لم تكن تبدو جيدة جدًا من قبل ولكن بمجرد وصولنا إلى 100 يوم تحول الأمر“.

ومع ذلك، لن تكون طوكيو مثل أي دورة أولمبية أخرى.

سيفتقد كل مشارك في الألعاب الأجواء الاحتفالية المعتادة في جميع أنحاء المدينة وفي مسابقاتهم ، بينما ستكون الاختبارات واسعة النطاق.

تم حظر المتفرجين الدوليين واضطرت اللجنة الأولمبية الدولية إلى تقصير قائمة دعواتها للأفراد الأساسيين فقط للألعاب. لم يقرر المنظمون بعد ما يجب فعله مع الجمهور المحلي.

قال كوتس ”سيستمر الرياضيون في المنافسة في أفضل الظروف“. لن يكون هناك متفرجون أجانب أو أفراد من عائلاتهم لدعمهم. سيقتصرون على القرية وأماكنهم الرياضية.

”لن يذهبوا إلى وسط المدينة للاحتفال. سيكون ذلك مفقودًا (من الأولمبياد).

وقال كوتس إن هذه الإجراءات كلها جزء من خطة مفصلة وضعها المنظمون لضمان عدم تأجيل أو إلغاء الألعاب ، ويجب ألا يساور الناس في اليابان شك بشأن التركيز الذي وضعته اللجنة الأولمبية الدولية على تقليل مخاطر الإصابة.

مع قلق بعض الخبراء من أن طوكيو على أعتاب قفزة في عدد حالات العدوى بفيروس كورونا، سُئل كوتس عما إذا كانت هناك أي أفكار لإلغاء الألعاب.

”بالطبع لا. أعلم أن المنظمين اليابانيين لا يفكرون في الإلغاء “.

”نستمر في تلقي الدعم الكامل. جميع الخطط في أسوأ حالة ونأمل في التأثير على الرأي العام من خلال تدابير السلامة “.

(من إعداد كارولوس جروهمان ؛ تحرير بيتر روثرفورد، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)