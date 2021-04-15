مسؤول ياباني: إلغاء أولمبياد طوكيو أمر وارد بسبب فيروس كورونا

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رجال يرتدون أقنعة الوجه أمام الحلقات الأولمبية العملاقة، التي تم إزالتها مؤقتًا في أغسطس/ آب للصيانة وسط تفشي مرض فيروس كورونا، يتم نقلها لإعادة تثبيتها في منطقة الواجهة البحرية في حديقة أودايبا البحرية في طوكيو، اليابان، 1 ديسمبر/ كانون 2020 تصوير: كيم كيونغ هون - رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال مسؤول في الحزب الحاكم في اليابان يوم الخميس إن إلغاء أولمبياد طوكيو أمر وارد لو أصبح وضع فيروس كورونا أكثر صعوبة إذ تتعرض البلاد لموجة رابعة من العدوى قبل أقل من مئة يوم على انطلاق البطولة.

وقال توشيهيرو نيكاي الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي في تصريحات لمحطة تي.بي.إس التلفزيونية ”لو كان من المستحيل إقامتها، فيجب علينا التوقف“.

وأضاف نيكاي أن إلغاء الأولمبياد أمر وارد ”بالتأكيد. إذا كانت الأولمبياد ستتسبب في نشر العدوى، وعندها ماذا ستكون أهمية الأولمبياد“.

وكانت أولمبياد طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا وستقام هذا العام بدون حضور جماهير من خارج اليابان.

وتعاني اليابان تحت وطأة زيادة الإصابات بعدوى كوفيد-19 بعد إنهاء الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو فيما سجلت أوساكا رقما قياسيا في الإصابات.

وتضغط الحكومة لمواصلة الاستعدادات قبل أقل من مئة يوم على افتتاح البطولة في 23 يوليو تموز بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على الجماهير في الألعاب.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن تارو كونو وزير تطعيم فيروس كورونا في اليابان قوله في برنامج آخر ”سنستضيف الأولمبياد بطريقة ممكنة. ربما بدون حضور جماهير“.

وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب اليابانيين بإقامة البطولة.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من اللجنة المنظمة للأولمبياد أو اللجنة الأولمبية اليابانية أو حكومة طوكيو.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)