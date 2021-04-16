مسؤول رفيع المستوى بالحزب الحاكم في اليابان: لا يوجد تغيير في سياسة الحزب لدعم الألعاب الأولمبية

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طوكيو (رويترز) - قال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان توشيهيرو نيكاي في بيان مكتوب يوم الخميس إنه لا يوجد تغيير في سياسة الحزب المتمثلة في تقديم الدعم لتنظيم أولمبياد آمنة وأمونة.

قال نيكاي في وقت سابق إن إلغاء دورة الألعاب الأولمبية هذا العام في طوكيو يظل خيارًا متاحًا إذا أصبحت أزمة فيروس كورونا أكثر صعوبة.

(من إعداد كيوشي تاكيناكا ؛ تحرير شري نافاراتنام، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



الحلقات الأولمبية تضيء أمام الاستاد الوطني في طوكيو، اليابان، في 22 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



توشيهيرو نيكاي، الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، يتحدث إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، 31 أغسطس/ آب ، 2018. رومان بيليبي / بول عبر رويترز.