مسؤول رفيع المستوى بالحزب الحاكم في اليابان: لا يوجد تغيير في سياسة الحزب لدعم الألعاب الأولمبية
أخبار اليابانطوكيو 2020
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طوكيو (رويترز) - قال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان توشيهيرو نيكاي في بيان مكتوب يوم الخميس إنه لا يوجد تغيير في سياسة الحزب المتمثلة في تقديم الدعم لتنظيم أولمبياد آمنة وأمونة.
قال نيكاي في وقت سابق إن إلغاء دورة الألعاب الأولمبية هذا العام في طوكيو يظل خيارًا متاحًا إذا أصبحت أزمة فيروس كورونا أكثر صعوبة.
(من إعداد كيوشي تاكيناكا ؛ تحرير شري نافاراتنام، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)
الحزب الليبرالي الديمقراطي الألعاب الأولمبية الحكومة اليابانية رويترز