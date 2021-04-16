اليابان تقوم باتخاذ تدابير أشد صرامة لمكافحة فيروس كورونا مما يلقي بظلال من الشكوك على الألعاب الأولمبية

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تظهر ساعة العد التنازلي أنه يتبقى 100 يوم حتى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تم تأجيلها حتى عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا في طوكيو باليابان في 14 أبريل/ نيسان 2021. إيسي كاتو/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - من المقرر أن توسع اليابان إجراءات أشد صرامة لتشمل 10 مناطق يوم الجمعة مع انتشار الموجة الرابعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يلقي بظلال من الشك على إمكانية إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين إن الحكومة تدرس إضافة محافظات أيتشي، كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا إلى ست محافظات أخرى بموجب الأوامر بالفعل، بما في ذلك طوكيو وأوساكا. ومن المتوقع صدور قرار نهائي بعد ظهر يوم الجمعة.

أقر كبار خبراء الصحة في اليابان بأن الموجة الرابع من جائحة كورونا قد بدأت بالفعل في اليابان.

ووصل عدد حالات الإصابة اليومية في أوساكا إلى مستوى قياسي بلغ 1208 حالة يوم الخميس، بسببالسلالة المتحورة من الفيروس التي انتشرت في بريطانية. ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 729 حالة في طوكيو، وهو أكبر عدد منذ أوائل فبراير/ شباط عندما كانت معظم البلاد تخضع لحالة الطوارئ.

قال مسؤول كبير في الحزب الحاكم يوم الخميس إن إلغاء دورة الألعاب الأولمبية هذا العام يظل خيارًا إذا أصبح وضع فيروس كورونا سيئًا للغاية.

يجري بالفعل تتابع الشعلة الأولمبية بشكل مبسط. تم منع المشجعين الأجانب من المشاركة في الألعاب ويقول المسؤولون إنه قد يتم استبعاد المشجعين المحليين أيضًا.

تسمح الإجاءات الصارمة للحكومات المحلية أن تأمر الحانات والمطاعم بتقصير ساعات عملها وفرض غرامات على من لا يلتزم. تم إعلان حالة الطوارئ الكاملة مرتين في اليابان على مدار الوباء.

(من إعداد يوشيفومي تاكيموتو وروكي سويفت ؛ تحرير مايكل بيري، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)