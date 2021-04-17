وكالة: باخ يزور اليابان في مايو ويلتقي مع سوجا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم السبت إن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيزور اليابان في مايو أيار المقبل بينما تسعى البلاد جاهدة لاحتواء تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر قريبة من الحدث أن باخ سيشارك في مراسم متعلقة بمسيرة الشعلة الأولمبية في مدينة هيروشيما الواقعة في غرب البلاد يوم 17 مايو أيار وسيلتقي مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في اليوم التالي.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن باخ يتوقع أن يؤيد التزام اليابان بتنظيم دورة أولمبية تضمن سلامة جميع المشاركين.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان ”نحن على علم بزيارة الرئيس باخ إلى اليابان ونحن نرحب بهذه الزيارة“.

وأضاف البيان ”لكن لم يتقرر شيء بعد على أرض الواقع“.

وقبل أقل من 100 يوم من موعد انطلاق الدورة في العاصمة طوكيو تواجه اليابان موجة رابعة من تفشي الفيروس وبناء على ذلك فرضت يوم الجمعة إجراءات وقائية واحترازية على 10 مناطق في البلاد.

وقال سوجا الذي يزور الولايات المتحدة حاليا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه ملتزم بتنظيم الألعاب بينما عبر بايدن عن دعمه لهذه الخطوة.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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