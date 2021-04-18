خلافات بين كوريا الجنوبية وأمريكا بشأن خطط اليابان لتصريف مياه من محطة فوكوشيما

أخبار اليابان





سول (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية أبلغت مبعوث المناخ الأمريكي الزائر جون كيري قلقها من قرار اليابان تصريف مياه ملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في البحر، لكن كيري أكد ثقة واشنطن في شفافية هذه العملية.

ووصل كيري إلى سول يوم السبت لبحث الجهود الدولية لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري في جولة تضمنت توقفا في الصين قبل القمة الافتراضية التي يعقدها الرئيس جو بايدن مع زعماء العالم بشأن تغير المناخ يومي 22 و 23 أبريل نيسان.

وقالت الوزارة إن وزير خارجية كوريا الجنوبية تشونج إيوي يونج سعى لحشد الدعم لاحتجاج بلاده على خطة فوكوشيما في اجتماع عشاء مع كيري.

وبموجب هذه الخطة سيتم تصريف أكثر من مليون طن من المياه من المحطة التي دمرها زلزال وموجات مد عاتية (تسونامي) عام 2011 في البحر القريب قبالة الساحل الشرقي لليابان.

وانتقدت سول بشدة هذا القرار واستدعت وزارة الخارجية السفير الياباني كما أمر الرئيس مون جيه-إن المسؤولين ببحث إمكانية تقديم التماس إلى محكمة دولية.

وقالت الوزارة في بيان إن "الوزير تشونج أبلغ مخاوف حكومتنا وشعبنا الجادة بشأن قرار اليابان وطلب من الجانب الأمريكي الاهتمام والتعاون حتى تقدم اليابان المعلومات بطريقة أكثر شفافية وسرعة.

لكن كيري قال في مائدة مستديرة لوسائل الإعلام يوم الأحد إن طوكيو اتخذت القرار بطريقة شفافة وستواصل اتباع الإجراءات اللازمة.

وأضاف "ان الولايات المتحدة واثقة من أن حكومة اليابان تجري مشاورات كاملة للغاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

"لقد وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية صارمة للغاية وأنا أعرف أن اليابان قد درست جميع الخيارات والآثار وكانت شفافة للغاية بشأن القرار والعملية."

وقال وزير الخارجية الأمريكية السابق إن واشنطن ستراقب عن كثب تنفيذ اليابان للخطة "مثل كل الدول للتأكد من عدم وجود تهديد للصحة العامة."

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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