تويوتا تطرح 15 طرازًا جديدًا من السيارات الكهربائية بحلول 2025

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الزوار يفحصون سيارة كهربائية Toyota C-HR خلال يوم إعلامي لمعرض شنغهاي للسيارات في شنغهاي، الصين، 19 أبريل/ نيسان 2021. ألي سونغ/ طوكيو.

طوكيو (رويترز) -قالت شركة تويوتا يوم الإثنين، إنها ستقدم 15 طرازًا من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات على مستوى العالم بحلول عام 2025، لتوسيع تشكيلة السيارات الكهربائية في الشركة لتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2050.

وقالت الشركة في بيان إن الشركة ستزيد عدد طرازاتها الكهربائية إلى نحو 70 من 55 الموجودة في الأسواق حاليا.

قالت شركة صناعة السيارات إن طراز السيارات الكهربائية الجديد من تويوتا بي زد، الذي تم الكشف عنه في معرض شنغهاي للسيارات 2021 يوم الاثنين، يستهدف الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

يتحول صانعو السيارات في جميع أنحاء العالم إلى المركبات التي تعمل بالبطاريات وسط لوائح انبعاثات أكثر صرامة وتنافسًا متزايدًا لتطوير مركبات عديمة الانبعاثات.

وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان في معرض شنغهاي للسيارات يوم الاثنين إنها تخطط لإطلاق أكثر من 20 سيارة جديدة للطاقة في الصين بحلول عام 2025.

(من إعداد إيمي ياماميتسو ؛ تحرير شوناك داسغوبتا، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)