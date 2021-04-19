حاكم: إقليم أوساكا الياباني سيطلب من الحكومة إعلان حالة الطوارئ لمواجهة زيادة إصابات كورونا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال حاكم إقليم أوساكا يوم الإثنين إن ثالث أكبر أقاليم اليابان من حيث عدد السكان سيطلب من الحكومة إعلان حالة الطوارئ في محاولة لوقف ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت أوساكا وعدة أقاليم أخرى في حالة "شبه طوارئ" منذ أسبوعين مع فرض إجراءات تهدف إلى السيطرة على انتشار كوفيد-19.

وقال هيروفومي يوشيمورا للصحفيين في تصريحات نشرت على الإنترنت "كان لا بد وأن تظهر ثمار هذه الإجراءات الآن لكن عندما ننظر إلى عدد الإصابات منذ أمس نرى أن هناك 1220 حالة وهو رقم قياسي.

"الخدمات الطبية أيضا في حالة يرثى لها ، وقررنا أننا بحاجة إلى حالة طوارئ".

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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