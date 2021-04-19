وزارة المالية: صادرات اليابان في مارس زادت 16.1% على أساس سنوي

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين أن صادرات البلاد قفزت 16.1 بالمئة في مارس آذار مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ تعافى الطلب على السلع من مستويات متدنية بلغها العام الماضي بسبب الجائحة.

تأتي القراءة مقارنة مع زيادة 11.6 بالمئة توقعها اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته رويترز، وجاءت بعد نزول 4.5 بالمئة في فبراير شباط.

وارتفعت الواردات 5.7 بالمئة في العام المنتهي في مارس آذار مقابل متوسط توقعات لصعود 4.7 بالمئة وبعد زيادة 11.8 بالمئة في الشهر السابق.

وحقق الميزان التجاري فائضا بلغ 663.7 مليار ين (6.11 مليار دولار) مقابل متوسط توقعات لفائض 490 مليار ين.

(الدولار = 108.70 ين)

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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