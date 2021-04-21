المقيمون الأجانب في اليابان يفكرون في السفر للخارج للحصول على لقاح كورونا

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لقاح فيروس كورونا في مستشفى طوكيو متروبوليتان للسرطان والأمراض المعدية في مستشفى كوماغوم في طوكيو، اليابان، 5 مارس/ آذار 2021. رويترز/ يوشيكازو تسونو.

طوكيو (رويترز) - دفعت حملة التلقيح الطيئة في اليابان ضد فيروس كورونا بعض المقيمين الأجانب إلى التفكير في السفر إلى دول أخرى لتلقي التطعيم، مع انتشار الوباء مرة أخرى مع عدم وجود جرعات في الأفق للأشخاص العاديين.

تفاوض رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي الرئيس التنفيذي لشركة فايزر يوم السبت لتأمين المزيد من جرعات اللقاح، والمتوقع الآن أن تكون كافية لجميع السكان بحلول سبتمبر/ أيلول. هذا بعد البداية المقررة لأولمبياد طوكيو بفترة طويلة، وهو ما يعد متأخرًا جدًا عن وتيرة معظم الاقتصادات الكبرى.

بدأت اليابان فقط في تطعيم سكانها المسنين هذا الشهر ويقول خبراء الصحة إن الأمر قد يستغرق حتى الشتاء أو أكثر حتى يتمكن معظم السكان من الحصول على اللقاحات.

من غير الواضح عدد الأجانب الذين يسافرون من اليابان للحصول على اللقاح، لكنه موضوع ساخن على وسائل التواصل الاجتماعي ودوائر الأعمال.

قال مايكل مروزيك، رئيس مجلس الأعمال الأوروبي في اليابان ”أستطيع أن أؤكد أنني سمعت عن ذهاب المسؤولين التنفيذيين إلى بلدانهم الأصلية للحصول على اللقاحات“، مضيفًا أن العدد محدود بسبب الحاجة إلى الحجر الصحي عند العودة إلى اليابان.

مارك ويسلينغ مقيم أجنبي منذ فترة طويلة ولم يستطع الانتظار أكثر من ذلك. سافر المؤسس المشارك لوكالة إعلانية في طوكيو هذا الشهر إلى سنغافورة، حيث تمتلك شركته مكتبًا، للحصول على اللقاح حتى يتمكن من زيارة والديه بأمان في هولندا.

قال ويسلينغ عن اليابان من حجره الصحي في سنغافورة ”أحب اليابان وأتمنى لهم كل التوفيق“. ”إنهم ليسوا الأسرع. أعتقد أن الكثير من الناس محبطون، خاصة عندما تريد أن تستضيف الألعاب الأولمبية وكل شيء. العالم كله يفعل ذلك. لماذا اليابان متأخرة إلى هذا الحد؟“

وقامت اليابان بتلقيح نحو 1٪ من سكانها، مقارنة بـ 2.9٪ في كوريا الجنوبية، التي بدأت في وقت لاحق، وما لا يقل عن 40٪ في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقًا لرويترز.

قال وزير السياحة لوجهة المحيط الهندي الشهيرة لشبكة CNBC الأسبوع الماضي إن جزر المالديف ستقدم قريبًا جرعات للزوار كجزء من حملة ”الزيارة والتطعيم والإجازة“.

تمنع اليابان السياح من دخول البلاد، وليس من السهل على السكان التطعيم في الخارج والعودة. سيستغرق نظام الجرعتين أسبوعين على الأقل، وغالبًا ما يكون أطول، وتدير اليابان حجرًا صحيًا لمدة أسبوعين للأشخاص القادمين إلى البلاد، حتى لو تم تطعيمهم.

وقال الوزير المسؤول عن برنامج التلقيح ضد كورونا في اليابان تارو كونو يوم الجمعة ”إذا كنت ترغب في العودة إلى وطنك للتلقيح، فلا بأس بذلك“. ”بعض البلدان لديها معدل أعلى من إصابات فيروس كورونا، لذلك يمكنك التفكير في أيهما أكثر أمانًا لصحتك وسلامتك“.

ولم يرد ممثلون من وزارة الخارجية اليابانية ودائرة الهجرة على الفور بالتعليق.

يقول كبار خبراء الصحة في اليابان إن اليابان دخلت الموجة الرابعة من كورونا.

تم فرض تدابير شبه طارئة في 10 محافظات وطلبت محافظة أوساكا الغربية إعلان طوارئ كامل يوم الثلاثاء وسط تزايد في الحالات سلالات كورونا المتحورة. . وقالت وسائل إعلام محلية إن طوكيو قد تتبعها في وقت لاحق من الأسبوع بطلب مماثل.

فكرت لورين جوبيلت في العودة إلى موطنها في فلوريدا للحصول على اللقاح، لكنها قررت في النهاية أن الأمر لا يستحق المخاطرة فربما تعلق في الخارج إذا أغلقت اليابان حدودها.

قالت جوبيلت، التي تعمل في مجال التسويق الرقمي في أوساكا ”أشعر بالإحباط عندما أرى عائلتي في الولايات المتحدة تحصل على لقاحها“.

”ليس لدينا حتى موعد محدد عندما يمكننا الحصول عليه هنا والحالات آخذة في الارتفاع مرة أخرى“.

(من إعداد روكي سويفت ودانيال لوسينك في طوكيو ؛ تحرير بقلم ديفيد دولان ونيل فولليك، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)