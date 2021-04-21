رئيس وزراء اليابان يلغي زيارته للهند والفلبين بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19

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طوكيو (رويترز) - قال متحدث حكومي كبير يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا ألغى خططا لزيارة الهند والفلبين أثناء فترة العطلة الطويلة بالبلاد التي تبدأ في أواخر أبريل نيسان في ظل ارتفاع حاد لحالات كوفيد-19.

وتبحث الحكومة اليابانية فرض حالة الطوارئ في طوكيو وعدة مقاطعات أخرى فيما أظهرت البيانات في الهند يوم الأربعاء تسجيل 295041 إصابة جديدة بأنحاء البلاد ليل الثلاثاء و2023 وفاة وهي أعلى معدلات تشهدها الهند منذ بدء الجائحة.

وفي رده على سؤال بشأن تقارير إعلامية تحدثت عن إلغاء سفر سوجا إلى البلدين قال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو "في إطار اتخاذ كافة التدابير الممكنة للوقاية من فيروس كورونا تقرر عدم قيام رئيس الوزراء سوجا بأي رحلات خارجية خلال (عطلة) الأسبوع الذهبي".

واليابان والهند عضوان في ما تعرف باسم مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم معهما الولايات المتحدة وأستراليا.

وفي الشهر الماضي تعهد قادة المجموعة بالعمل على ضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي والتعاون في مجالات الملاحة والأمن الإلكتروني والاقتصادي وهي أمور تراها الدول الأربعة حيوية بالنسبة لها في مواجهة التحديات الصينية.

وكانت رحلة سوجا للهند ستتيح له عقد أول قمة مباشرة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأجرى سوجا في السابق محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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