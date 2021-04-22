اللجنة الأولمبية الدولية: حالة الطوارئ المحتملة في طوكيو لن تؤثر على الألعاب الأولمبية

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الحلقات الأولمبية أمام مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان، سويسرا، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2020. رويترز / دينيس باليبوس.

(رويترز) - قالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأربعاء إن حالة الطوارئ المحتملة التي يمكن فرضها على طوكيو لا علاقة لها بالتحضيرات للألعاب الأولمبية وهي جزء من خطة الحكومة للحد من الإصابات خلال أسبوع عطلة اليابان.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة اليابانية تدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا، في خطوة من شأنها أن تمكن سلطات المحافظات من فرض قيود لمحاولة وقف انتشار العدوى.

ذكرت صحيفة ماينيتشي أن محافظة طوكيو يوريكو كويكي تستعد لطلب إعلان فترة طوارئ من 29 أبريل/ نيسان إلى 9 مايو/ أيار، بما في ذلك فترة عطلة ”الأسبوع الذهبي“ السنوية في اليابان.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ”تم إبلاغنا باحتمال إعلان حالة طوارئ أخرى في طوكيو“.

”نحن نتفهم أن هذا سيكون إجراء استباقيًا لعطلة“ الأسبوع الذهبي ”التي تهدف الحكومة من خلالها إلى منع انتشار العدوى.

وقال عقب اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية وتقرير من منظمي ألعاب طوكيو ”سيكون هذا الإجراء متماشياً مع النهج الدؤوب للغاية الذي نراه من قبل السلطات اليابانية“.

مع وجود آلاف الحالات الجديدة الناتجة عن سلالات شديدة العدوى من الفيروس، قال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي إن الحكومة تريد أن تقرر هذا الأسبوع ما إذا كانت ستعلن حالة الطوارئ في أجزاء كبيرة من البلاد.

تم تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام في عام 2020 وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه لا توجد خطط لإلغائها أو تأجيلها مرة أخرى ، مع بقاء الألعاب الآن أقل من 100 يوم.

وقال باخ ”(حالة الطوارئ) هذه تتماشى تمامًا مع السياسة العامة للحكومة لكنها لا تتعلق بالألعاب الأولمبية“. ”إنها مرتبطة بالأسبوع الذهبي“.

تجنبت اليابان حتى الآن الانتشار السريع للوباء الذي ابتليت به العديد من الدول الغربية، حيث بلغ إجمالي الحالات حوالي 540 ألفًا وعدد الوفيات أقل بقليل من 10000.

أثار الارتفاع الأخير في الإصابات القلق، حيث يأتي قبل أشهر فقط من بدء الألعاب الأولمبية ووسط حملة تلقيح بطيئة.

(من إعداد كارولوس جروهمان، تحرير إيد أوزموند، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)