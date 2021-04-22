منظمون: إلغاء معرض طوكيو للسيارات هذا العام بسبب كورونا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أعلن رئيس اتحاد مصنعي السيارات في اليابان يوم الخميس إلغاء معرض طوكيو للسيارات هذا العام بسبب الجائحة العالمية.

وأضاف أكيو تويودا أن الاتحاد استشعر أنه سيكون من الصعب إتاحة بيئة آمنة مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا. ويتولى الاتحاد تنظيم المعرض الذي عادة ما يقام في الفترة من أواخر أكتوبر تشرين الأول إلى أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

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