اليابان تسعى لفرض حالة طوارئ ”قصيرة وقوية“ في طوكيو ومناطق أخرى

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مارة يرتدون أقنعة واقية يسيرون في الشارع وسط تفشي فيروس كورونا في طوكيو، اليابان، 22 أبريل/ نيسان 2021. رويترز / أندرونيكي كريستودولو.

طوكيو (رويترز) - قال وزير بمجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة إن الحكومة اليابانية تسعى لإعلان حالة طوارئ ”قصيرة وقوية“ في طوكيو وأوساكا ومحافظتين أخريين في الوقت الذي تكافح فيه اليابان لاحتواء الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا.

قال وزير الإنعاش الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا، إنه بموجب حالة الطوارئ الجديدة التي ستصدر في الفترة من 25 أبريل/ نيسان إلى 11 مايو/ أيار، ستطلب الحكومة إغلاق المطاعم والحانات وصالات الكاريوكي التي تقدم المشروبات الكحولية، وستقام الأحداث الرياضية الكبرى بدون جمهور.

كان نيشيمورا يتحدث في بداية اجتماع مع لجنة من الخبراء لمناقشة الإجراءات المقترحة، والتي من المتوقع أن تتم الموافقة عليها رسميًا في وقت لاحق اليوم. وقال إنه بالإضافة إلى طوكيو وأوساكا، ستشمل الإجراءات محافظتي كيوتو وهيوغو.

قال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي يوم الخميس إن الحكومة تعتزم إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات أخرى، رغم أنه لم يحدد المدة أو يقدم تفاصيل بشأن الإجراءات التي ستترتب عليها.

تجنبت اليابان حتى الآن انتشارًا هائلاً للوباء الذي ابتليت به العديد من الدول الغربية. كان هناك ما مجموعه حوالي 540،000 حالة و 9707 حالة وفاة.

لكن الارتفاع الأخير في عدد الإصابات أثار القلق، حيث جاء قبل ثلاثة أشهر فقط من بدء الألعاب الأولمبية المخطط لها ووسط بطء شديد في حملة التطعيم في البلاد. .

سجلت طوكيو 861 حالة إصابة جديدة يوم الخميس، وهو أكبر عدد منذ 29 يناير/ كانون الثاني، والذي كان خلال الموجة الثالثة من الوباء وحالة الطوارئ السابقة. سجلت محافظة أوساكا 1167، بانخفاض طفيف عن الرقم القياسي.

(من إعداد يوشيفومي تاكيموتو وتشانج ران كيم ؛ تحرير ديفيد دولان وسام هولمز،النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)