اليابان توافق على استخدام عقار لالتهاب المفاصل لعلاج كورونا

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - وافقت وزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة على استخدام دواء التهاب المفاصل الروماتويدي المعروف بـ ”باريسينيب“ لعلاج فيروس كورونا، وهي الموافقة الثالثة من نوعها بعد عقاري ريمديسفير وديكساميثازون.

وكانت الشركة اليابانية التابعة لشركة Eli Lilly & Co قد تقدمت بطلب إلى المنظمين بشأن الاستخدام الجديد للدواء في ديسمبر/ كانون الأول.

(من إعداد روكي سويفت؛ تحرير كلارنس فرنانديز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)