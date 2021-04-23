اليابان تعلن حالة طوارئ "قصوى" في طوكيو وعدة مقاطعات لاحتواء كورونا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أعلنت اليابان حالات طوارئ "قصوى وقصيرة الأجل" في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين يوم الجمعة في الوقت الذي تبذل فيه البلاد جهودا مستميتة لاحتواء موجة جديدة من وباء كورونا قبل ثلاثة أشهر فقط من دورة الألعاب الأولمبية.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا إنه بموجب حالة الطوارئ الجديدة التي ستفرض في الفترة من 25 أبريل نيسان إلى 11 مايو أيار ستطلب الحكومة إغلاق المطاعم والحانات فضلا عن إقامة المناسبات الرياضية الكبرى بدون جمهور.

وأضاف أن مخالفة هذه القيود سيؤدي إلى فرض إجراءات عقابية طبقا لقانون جرى تعديله مؤخرا.

ومضى يقول "نحن مضطرون تماما لتقييد حركة الناس وعلينا تنفيذ ذلك بشكل صارم. نريد إجراءات قوية وقصيرة الأجل ومركزة". وطلب من اليابانيين أن يتذكروا إجراءات العزل العام التي فرضت الربيع الماضي وأن يلزموا منازلهم.

وأعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا القيود الجديدة بعد إقرارها رسميا في اجتماع للجنة الحكومية المكلفة بملف كورونا. ومن المقرر أن يعقد سوجا مؤتمرا صحفيا الساعة (1100 بتوقيت جرينتش) لتوضيح القرار.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html