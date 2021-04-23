برشلونة تستضيف تصفيات السباحة الفنية بدلا من طوكيو

أخبار اليابان

(رويترز) - قال الاتحاد الدولي للسباحة يوم الجمعة إن مدينة برشلونة الإسبانية ستستضيف تصفيات السباحة الفنية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو هذا العام بعد تعذر إقامتها في العاصمة اليابانية.

وستقام التصفيات ما بين 10 و13 يونيو حزيران وستكون آخر تصفيات قبل انطلاق الدورة الصيفية المؤجلة من العام الماضي في 23 يوليو تموز.

وسيتأهل بناء على التصفيات ثلاثة فرق وسبعة ثنائيات.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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