اليابان تتعهد بتنظيم دورة أولمبية خالية من المخاطر

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تعهد يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان يوم الجمعة بتنظيم دورة أولمبية خالية من المخاطر الصحية الصيف المقبل بعد إعلان حالة طوارئ جديدة في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين.

وسيبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة في المناطق المشمولة بالطوارئ في 25 أبريل نيسان الجاري وتستمر حتى 11 مايو أيار المقبل ما يثير المزيد من التساؤلات حول قدرة البلاد على استضافة فعاليات الدورة في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بالعدوى في البلاد.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html