جائزة اليابان الكبرى لفورمولا 1 مستمرة في سوزوكا حتى نهاية 2024

أخبار اليابان





(رويترز - قال مالكو حلبة سوزوكا ومسؤولو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إن جائزة اليابان الكبرى ستستمر في الحلبة حتى نهاية 2024 على الأقل بعد تمديد العقد يوم السبت.

واستضافت سوزوكا سباق فورمولا 1 لأول مرة في 1987 وكانت الحلبة التي شهدت حسم 11 لقبا في بطولة السائقين.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 في بيان "هذا التمديد جزء من التزامنا طول الأمد تجاه نمو الرياضة في آسيا ونحن سعداء باستمرار شراكتنا الناجحة مع موبيليتلاند".

وموبيليتيلاند هي شركة تابعة لهوندا.

ويشارك المبتدى يوكي تسونودا البالغ عمره 20 عاما في بطولة العالم هذا الموسم وهو أول ياباني بالبطولة منذ 2014 لكن هوندا التي تزود فريق رد بول بالمحركات سترحل عن الرياضة بنهاية العام الحالي.

وحصد تسونودا نقطتين في سباقه الأول عندما احتل المركز التاسع في جائزة البحرين الكبرى في افتتاح الموسم مع ألفا تاوري.

وتحتفل الحلبة، التي لم تستضف سباق الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، بمرور 60 عاما على إنشائها في العام المقبل.

وتقام جائزة اليابان الكبرى في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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