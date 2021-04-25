إقامة 11 مباراة في اليابان بدون جمهور بسبب العدوى

أخبار اليابان

(رويترز) - قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن رابطة دوري كرة القدم المحلية قررت إقامة 11 مباراة في أول درجتين في ملاعب مغلقة ودون جمهور بسبب حالة الطواريء الصحية التي ستطبق في بعض المناطق بداية من يوم الأحد.

وأعلنت اليابان حالة طواري "قصوى وقصيرة الأجل" في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو مع تزايد عدد حالات الإصابة بالعدوى قبل ثلاثة أشهر من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة.

وبناء على هذه الإجراءات فإنه يتعين إقامة الأحداث الرياضية الكبرى بدون جمهور بداية من 25 أبريل نيسان وحتى 11 مايو أيار ومن ثم أعلنت رابطة الدوري يوم السبت أن سبع مباريات في غرب اليابان (من بينها ثلاث في القسم الأول واثنتان في كأس الرابطة) ستقام بدون أي حضور جماهيري.

وقالت كيودو إن الرابطة أكدت اليوم الأحد أن مباراة القسم الأول بين إف.سي طوكيو ويوكوهاما مارينوس والمقررة السبت المقبل إضافة إلى ثلاث مباريات في القسم الثاني ستقام في العاصمة بدون جمهور أيضا.

وستكون هذه أول مرة تقام فيها مباريات في الدوري في اليابان بدون جمهور منذ يوليو تموز الماضي.

ونقلت الوكالة عن ميتسورو موراي رئيس رابطة الدوري قوله يوم السبت "نشر بالأسف لعدم قدرتنا على السماح بالحضور الجماهيري في المباريات".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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