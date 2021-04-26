طوكيو تحدد حجم الحضور الجماهير بالدورة في أبريل

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طوكيو (رويترز) - قالت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020 المؤجل يوم الاثنين إن اللجنة ستبت في حجم الحضور الجماهيري في الدورة في وقت لاحق من أبريل نيسان الجاري.

وعبرت هاشيموتو عن أملها في توصل الأطراف المعنية بالحدث إلى توافق حول هذا الأمر حتى يتسنى للمنظمين اتخاذ إجراءات تتسم بالمرونة اعتمادا على ما يطرأ من تغييرات على الموقف الصحي.

وأضافت هاشيموتو أن اللجنة المنظمة تستعد لتنفيذ إجراءات صحية دقيقة خلال الدورة تهدف إلى تجنب الإصابة بالعدوى وتضمن سلامة وصحة الجميع.

وأعلنت اليابان يوم الجمعة الماضي حالة طواري "قصوى وقصيرة الأجل" في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو مع تزايد عدد حالات الإصابة بالعدوى قبل ثلاثة أشهر من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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