مستشارو الحكومة اليابانية يحذرون من انخفاض معدل المواليد بوتيرة أسرع هذا العام

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زوجان يرتديان أقنعة واقية للوجه يمشيان بجوار المطاعم التي أغلقت بعد الساعة 8 مساءً، في اليوم الأول من حالة الطوارئ الثالثة في البلاد، وسط تفشي فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان، 25 أبريل/ نيسان 2021. تصوير: كيم كيونغ هون/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - حذر مستشارو القطاع الخاص لرئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي يوم الاثنين من أن معدل المواليد في اليابان ينخفض ​​بوتيرة أسرع وسط أزمة فيروس كورونا، قائلين إن المجتمع يجب أن يكون لديه ”شعور بالأزمة“ حيال ذلك.

أشار المستشارون الأربعة في مجلس السياسة الاقتصادية والمالية (CEFP) المؤلف من 11 عضوًا، وهو أكبر فريق استشاري اقتصادي في اليابان، إلى احتمال أن يشهد ثالث أكبر اقتصاد في العالم أقل من 800 ألف ولادة هذا العام، قبل 10 سنوات من توقعات معهد أبحاث حكومي.

ودعا المستشارون الحكومة إلى تعزيز الدعم للأطفال والأسر التي تربي الأطفال، مثل تأمين عائدات كافية لرفع الدعم إلى مستويات مماثلة لتلك الموجودة في البلدان الأخرى.

يتألف المجلس من سوغا ووزراء اقتصاديين رئيسيين، بالإضافة إلى محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا والمستشارين الأربعة، بما في ذلك رئيس أكبر لوبي أعمال في اليابان.

تميل المقترحات التي يقدمها المستشارون إلى توفير الأساس لخارطة طريق سياسة الحكومة متوسطة إلى طويلة المدى، والتي سيتم وضعها من قبل المجلس.

(شارك في التغطية دانيال لوسينك؛ تحرير كاثرين إيفانز ومارك هاينريش، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)