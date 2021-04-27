وزارة الدفاع اليابانية تفتتح مركزا للتطعيم ضد كورونا في طوكيو

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لقاح فيروس كورونا في مستشفى طوكيو متروبوليتان للسرطان والأمراض المعدية في مستشفى كوماغوم في طوكيو، اليابان، 5 مارس/ آذار 2021. رويترز/ يوشيكازو تسونو.

طوكيو (رويترز) - قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن اليابان ستفتتح مركزا شاملا للتطعيم في وسط طوكيو الشهر المقبل في إطار مساعي البلاد لتسريع حملتها للتلقيح ضد فيروس كورونا مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية.

فرضت اليابان حالة الطوارئ الثالثة في مراكزها السكانية الرئيسية بداية من يوم الأحد، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد مكافحة موجة رابعة من الإصابات قبل 87 يومًا فقط من بدء الألعاب المقررة.

وغرّدت وزارة الدفاع على موقع تويتر أنها طلبت من رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي إنشاء مركز تطعيم في طوكيو بحلول 24 مايو/ أيار مع خطط لتشغيله لمدة ثلاثة أشهر. سيخدم المرفق السكان في العاصمة والمحافظات المحيطة بها في سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا.

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة تخطط لاستخدام لقاح شركة مودرنا لتلقيح حوالي 10000 شخص كل يوم في المركز. ومع ذلك، قال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو إن هذه القرار لم يتخذ بعد.

في غضون ذلك ، قالت شركة تويوتا سيتي في وسط اليابان إنها تقيم مراكز تطعيم بمساعدة تويوتا موتور. وستوفر شركة صناعة السيارات حوالي 450 موظفًا وأربعة مواقع لبدء التشغيل في 30 مايو/ أيار، حسبما قال مسؤولو المدينة في بيان.

بدأت اليابان في تطعيم سكانها المسنين هذا الشهر، لكن تم تلقيح حوالي 1.5٪ فقط من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 126 مليون نسمة.

ويعتمد المسؤولون حتى الآن على جرعات محدودة مستوردة من لقاح شركة فايزر، لكن الوزير المسؤول عن حملة التطعيم تارو كونو قال إنه يتوقع أن يبدأ البرنامج في مايو/ أيار عندما يكون من المقرر تسريع شحنات فايزر.

يأمل كونو أيضًا في أن يوافق المنظمون قريبًا على لقاح موديرنا ولقاح أسترازينيكا- الذي طلبت منه 50 مليون و 120 مليون جرعة على التوالي.

وسجلت اليابان حوالي 564 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 9969 حالة وفاة.

(من إعداد تيم كيلي وروكي سويفت ؛ تحرير جين واردل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)