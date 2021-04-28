رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تزور مركزا للمثليين للتأكيد على الشمول والتنوع

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طوكيو (رويترز) - زارت رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو أول مركز دائم للمثليين في اليابان يوم الثلاثاء وأكدت التزام منظمي أولمبياد طوكيو بتسهيل فهم الجمهور للقضايا المتعلقة بالأقليات الجنسية.

تأتي زيارتها إلى برايد هاوس طوكيو ليجاسي، أول مركز دائم في اليابان للمثليين، بعد سلسلة من الزلات من قبل مسؤولي اللجنة المنظمة التي أثارت الشكوك حول التزامهم بالتنوع والشمول.

قالت هاشيموتو لأعضاء المركز ”بينما تستعد اللجنة المنظمة للترحيب بالرياضيين من جميع أنحاء العالم، نود تعميق فهمنا ومعالجة قضية الوحدة والتنوع بحزم“.

استقال الرئيس السابق لألعاب طوكيو 2020، رئيس الوزراء السابق يوشيرو موري، في فبراير / شباط بعد أن أدلى بتعليقات متحيزة ضد المرأة، بينما استقال المدير الإبداعي لأولمبياد طوكيو هيروشي ساساكي في مارس / آذار بعد أن أدلى بتعليق مهين عن فنانة يابانية شهيرة.

قالت هاشيموتو ”نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراء الآن حتى نتمكن من النظر إلى الوراء لاحقًا والقول إن ألعاب طوكيو 2020 كانت نقطة تحول عندما يتعلق الأمر بالتنوع وفهم قضايا مجتمع الميم“.

من المقرر افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة في 23 يوليو/ تموز

(من إعداد كيوشي تاكيناكا ؛ تحرير هيو لوسون، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



رئيسة أولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو تقوم بتحية رئيس برايد هاوس طوكيو ليجاسي، غون ماتسوناكا، في طوكيو، اليابان، 27 أبريل/ نيسان 2021. يوجين هوشيكو / بول عبر رويترز.



رئيسة أولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو تقوم مع رئيس برايد هاوس طوكيو ليجاسي، غون ماتسوناكا، في طوكيو، اليابان، 27 أبريل/ نيسان 2021. يوجين هوشيكو / بول عبر رويترز.



رئيسة أولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو مع رئيس برايد هاوس طوكيو ليجاسي، غون ماتسوناكا، في طوكيو، اليابان، 27 أبريل/ نيسان 2021. يوجين هوشيكو / بول عبر رويترز.



رئيسة أولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو أثناء زيارتها برايد هاوس طوكيو ليجاسي، في طوكيو، اليابان، 27 أبريل/ نيسان 2021. يوجين هوشيكو / بول عبر رويترز.