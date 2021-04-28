أسهم اليابان تغلق على زيادة طفيفة ومخاوف توقعات الشركات تحد من المكاسب

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء قادته أسهم شركات التكنولوجيا، لكن المخاوف بشأن توقعات الشركات حدت من المكاسب، حتى مع ترقب المستثمرين قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وصعد المؤشر نيكي 0.21 بالمئة ليغلق عند 29053.97 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 1903 نقاط.

اليابان في أوج موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، إذ من المقرر أن تعلن شركات كبرى منها مجموعة سوني وشين-إيتسو كيميكال وتي.دي.كيه توقعاتها بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.

وحتى الآن، أخفقت مجموعة من الشركات، منها نيدك وكانون، في تحريك معنويات المستثمرين بالرغم من تسجيل أرباح قوية نسبيا.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا، مثل فانوك المصنعة للروبوتات، 2.03 بالمئة، في حين ربح سهم دايكين المنتجة لأجهزة تكييف الهواء 2.82 بالمئة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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