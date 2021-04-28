كيودو: الدوري الياباني يطالب بتعويضات من الحكومة لغياب الجماهير

أخبار اليابان

(رويترز) - ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الدوري الياباني لكرة القدم سيطلب تعويضات من حكومة البلاد على الخسائر الناجمة عن إقامة المباريات في استادات خالية في ظل حالة الطوارئ بسبب وباء كوفيد-19.

وأعلنت اليابان حالة طوارئ "قصوى وقصيرة الأجل" في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو يوم الجمعة وسط معاناة البلاد لاحتواء الفيروس قبل ثلاثة أشهر على انطلاق الأولمبياد.

وقالت رابطة الدوري الياباني إن إجمالي 11 مباراة ستلعب بدون جماهير منها سبع في منطقة الغرب وتشمل أربع مباريات بالدوري ومباراتين بكأس الرابطة وستقام أربع مواجهات في طوكيو.

ونقلت وكالة كيودو عن رئيس الرابطة ميتشورو موراي قوله يوم الثلاثاء "سنطالب بتعويضات عقب تقدير الخسائر من إعادة قيمة التذاكر وإقامة المباريات بدون جمهور".

وهذه أول مرة تلعب فيها مباريات بالدوري الياباني خلف أبواب مغلقة منذ يوليو تموز وقال موراي إنه يتفهم موقف الحكومة لكن الموسم الماضي أظهر قدرة الرابطة على إقامة مباريات في ظروف آمنة.

وأضاف "أثبتنا أنه يمكن الترحيب بالجماهير في الملاعب بطريقة آمنة".

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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