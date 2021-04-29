طوكيو تسجل 1027 إصابة يومية بكورونا في أعلى مستوى منذ يناير

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أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في طوكيو يوم 25 أبريل نيسان 2021. تصوير: كيم كيونج-هوون- رويترز.
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في طوكيو يوم 25 أبريل نيسان 2021. تصوير: كيم كيونج-هوون- رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت السلطات في طوكيو يوم الخميس إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية بلغ 1027 حالة، وهو أعلى مستوى منذ 28 يناير كانون الثاني.

وأعلنت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في طوكيو وبعض المناطق حتى 11 مايو أيار، مما أدى إلى إغلاق المطاعم والحانات وكذلك المتاجر الكبرى ودور السينما وغيرها من الأنشطة التجارية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز