المؤسسة اليابانية للنفط والغاز تعرض بيع خام دبي من الاحتياطي
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سنغافورة (رويترز) - قالت مصادر بالقطاع يوم الخميس إن المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن التي تديرها الدولة عرضت بيع مليوني برميل من خام دبي من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الحكومي.
الخام معروض للتسليم بين يوليو تموز وأكتوبر تشرين الأول عبر عطاء يغلق في العاشر من مايو أيار.
ولا تعلق المؤسسة عادة على المبيعات.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html