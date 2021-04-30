أخبار اليابان



لقاح كورونا في موقع تطعيم ريفي في كولومبوس، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة، 16 أبريل/ نيسان، 2021. رويترز / بول راتجي.

طوكيو (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK نقلا عن مسؤولين في شركة طيران عن وصول أول شحنة من لقاح موديرنا إلى اليابان يوم الجمعة.

قامت اليابان حتى الآن بالموافقة على لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر ومن المتوقع أن توافق على لقاح موديرنا في مايو/ أيار.

(من إعداد تشانغ ران كيم، تحرير كريستيان شمولينجر، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)