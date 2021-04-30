وصول أول شحنة من لقاح موديرنا إلى اليابان
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طوكيو (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK نقلا عن مسؤولين في شركة طيران عن وصول أول شحنة من لقاح موديرنا إلى اليابان يوم الجمعة.
قامت اليابان حتى الآن بالموافقة على لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر ومن المتوقع أن توافق على لقاح موديرنا في مايو/ أيار.
(من إعداد تشانغ ران كيم، تحرير كريستيان شمولينجر، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)