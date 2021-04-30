الصين تحث أمريكا على كبح جماح قواتها في الخطوط الأمامية

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بكين (رويترز) - حثت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة يوم الخميس على كبح جماح قواتها على الخطوط الأمامية والتي قالت بكين إنها أصبحت أكثر نشاطا في الجو والبحر بالقرب من الصين هذا العام.

وأكدت الصين مرارا أن الوجود العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي ومضيق تايوان هو العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقالت الولايات المتحدة إن لديها حرية الملاحة في تلك المناطق التي تعتبرها الصين ساحتها الخلفية الجغرافية الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في إيجاز صحفي يوم الخميس إنه منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير كانون الثاني زادت عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحار حول الصين 20 في المئة بينما ارتفع نشاط طائرات الاستطلاع الأمريكية 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال وو "نحث الجانب الأمريكي على فرض قيود صارمة على قواته في الخطوط الأمامية والالتزام باللوائح بما في ذلك قواعد السلوك الخاصة بسلامة المواجهات الجوية والبحرية واللوائح الدولية لمنع الاصطدام في البحر ، ومنع وقوع حوادث خطيرة مماثلة مرة أخرى".

وحينما طلبت رويترز ردا على ذلك أحالها مجلس الأمن القومي إلى وزارة الدفاع الأمريكية التي رفضت التعليق.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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