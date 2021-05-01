زلزال بقوة 6.6 درجة يقع قبالة ساحل اليابان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت وكالة الأرصاد اليابانية يوم السبت إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6.6 درجة هز شمال اليابان وحذرت من احتمال حدوث انهيارات أرضية في التلال الشمالية الشرقية. لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

ووقع الزلزال بالقرب من ساحل مقاطعة مياجي شمال طوكيو في منطقة ليست بعيدة عن محطة فوكوشيما دايتشي النووية المدمرة حيث كانت شركة طوكيو إلكتريك التي تملك المحطة تجري فحوصا.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html