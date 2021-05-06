محكمة مصرية ترفض طعنا على احتجاز السفينة إيفر غيفن في قناة السويس

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سفينة الحاويات إيفر جيفن بعد تعويمها في قناة السويس في مصر يوم 29 مارس آذار 2021. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال مصدر قضائي إن محكمة مصرية رفضت يوم الثلاثاء طعنا على احتجاز سفينة الحاويات إيفر غيفن في قناة السويس بعد تعويمها بعد أن سدت الممر الملاحي عدة أيام.

وجنحت السفينة ستة أيام في مارس آذار في عرض القناة، مما تسبب في تعطيل الملاحة في الاتجاهين. والسفينة محتجزة في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ ذلك الحين، وسط نزاع حول التعويضات عن الحادث.

والسفينة مملوكة لشركة ”شوي كيسن“ اليابانية، ومسجلة في بنما ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

وقد تم احتجاز السفينة منذ تحريرها في 29 مارس/ آذار، وسط نزاع حول مطالبة بقيمة 916 مليون دولار من قبل هيئة قناة السويس ضد الشركة اليابانية المالكة للسفينة كاتعويض عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالقناة بسبب الحادث.

(تقرير يسري محمد؛ تقرير إضافي بقلم جوناثان سول؛ كتابة إيدان لويس؛ تحرير بقلم مارك هاينريش وجايلز الجود، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)