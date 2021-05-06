أسهم اليابان تغلق على زيادة بدعم الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الخميس لتسجل أكبر مكاسبها بالنسبة المئوية في أسبوعين، إذ تهافت المستثمرون على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بعد مكاسب وول ستريت، لكن أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر نزول المؤشر ناسداك حدت من المكاسب.

وتقدم المؤشر نيكي 1.8 بالمئة ليغلق عند 29331.37 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 بالمئة إلى 1927.40 نقطة. وأعيد فتح السوق يوم الخميس بعد عطلات رسمية لثلاثة أيام.

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي عند قمة غير مسبوقة يوم الأربعاء، مدعوما بالقطاعات الحساسة للاقتصاد، بينما أغلق المؤشر ناسداك المجمع على تراجع، وذلك بعد أن اقترحت وزيرة الخزانة جانيت يلين رفع أسعار الفائدة.

رغم ظهور مؤشرات على تعافي الاقتصاد الأمريكي من مستويات متدنية بلغها بسبب كوفيد-19، لا يزال الاقتصاد الياباني تحت ضغط، إذ تدرس البلاد تمديد حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق حضرية رئيسية أخرى.

وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي يوم الخميس إن هناك حاجة إلى تمديد حالة الطوارئ لاحتواء حالات الإصابة التي تضغط على المنظومة الطبية بالعاصمة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html