فايزر- بيونتيك تتبرع بلقاح كورونا للرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو

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عامل رعاية صحية يحضر لقاح فيروس كورونا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة ، 7 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / لوسي نيكلسون.

(رويترز) - قالت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيوتينك يوم الخميس إنهما ستتبرعان بجرعات من لقاح كورونا للمساعدة في تطعيم الرياضيين ووفودهم المشاركة في أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية.

وقالت الشركات إنه من المتوقع تسليم الجرعات الأولية للوفود المشاركة في نهاية مايو/ أيار بهدف ضمان حصول الوفود على الجرعات الثانية قبل وصولهم إلى طوكيو.

دخلت الخطة حيز التنفيذ بعد اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية بعد عرض الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا التبرع باللقاحات للرياضيين ووفودهم.

وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ”هذا التبرع باللقاح هو أداة أخرى في مجموعة أدواتنا من التدابير للمساعدة في جعل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020 آمنة ومأمونة لجميع المشاركين“.

قالت مصادر، الأربعاء، إن اليابان تدرس تمديد حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا في طوكيو ومناطق حضرية رئيسية أخرى، مما أثار المخاوف بشأن ما إذا كانت أولمبياد طوكيو، المقرر أن تبدأ في 23 يوليو/ تموز، يمكن عقدها كما هو مخطط لها.

وقالت الشركتان إن الجرعات المتبرع بها ستكون إضافة إلى الجرعات المقدمة بموجب اتفاقيات التوريد مع دول العالم ولن تؤثر على الاتفاقيات القائمة.

(من إعداد ماناس ميشرا وأمروتا خانديكار في بنغالورو؛ تحرير بقلم آرون كويور وشوناك داسغوبتا، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)