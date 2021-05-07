اليابان قد تعتمد لقاحي أسترازينيكا وموديرنا هذا الشهر

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عاملة طبية تملأ حقنة بجرعة من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فاير- بيوتنك أثناء إطلاق اليابان حملتها للتلقيح، في مركز طوكيو الطبي في طوكيو، اليابان ، 17 فبراير/ شباط 2021. بهروز مهري / رويترز.

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة نيكي يوم الجمعة أن الحكومة اليابانية قد توافق على استخدام لقاحات فيروس كورونا التي طورتها شركتا أسترازينيكا وموديرنا في 20 مايو/ أيار.

وذكرت الصحيفة المالية اليومية أن مسؤولي وزارة الصحة يخططون لعقد اجتماع في ذلك التاريخ تقريبًا لمناقشة الموافقة.

اللقاح الوحيد لفيروس كورونا الجديد الذي حصل على الموافقة اليابانية حتى الآن هو اللقاح الذي طورته شركة فايزر- بيونتيك.

من المتوقع على نطاق واسع الموافقة على لقاحات أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من عدم الإعلان عن تواريخ محددة.

تعهد رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي بتوفير جرعات كافية من اللقاح لسكان البلاد البالغ عددهم 126 مليون نسمة بحلول يونيو/ حزيران، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في 23 يوليو/ تموز.

(من إعداد ريتسوكو أندو ؛ تحرير كريستوفر كوشينغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)