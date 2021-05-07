اليابان تمدد حالة الطوارئ في طوكيو لاحتواء إصابات كورونا

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طوكيو (رويترز) - قررت اليابان يوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ السارية حاليا في طوكيو وثلاث مناطق أخرى حتى نهاية مايو أيار، في إطار الجهود الرامية لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل نحو شهرين من دورة الألعاب الأولمبية.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا معلنا القرار إن الحكومة كانت تأمل في أن تؤدي حالة الطوارئ "القصيرة والصارمة" إلى احتواء موجة رابعة من العدوى لكن الحالات الجديدة في المدن الكبرى مثل طوكيو وأوساكا لا تزال عند مستويات مرتفعة.

وسينتهي تمديد حالة الطوارئ قبل أقل من شهرين على الموعد المنتظر لأولمبياد طوكيو المقرر أن تنطلق في 23 يوليو تموز والتي تأجلت العام الماضي بسبب الجائحة.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، المسؤول أيضا عن تدابير مكافحة الجائحة، إن سلالات مختلفة من الفيروس تنتشر بسرعة وإن الحكومة يساورها القلق من احتمال عدم توفر أسرة في مستشفيات طوكيو قريبا.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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