أسهم اليابان ترتفع بدعم مكاسب التكنولوجيا وإجراءات كوفيد19 تحد من الزيادة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الجمعة، إذ تهافت المستثمرون على أسهم التكنولوجيا الرخيصة الثمن، فيما حدت من المكاسب مخاوف بشأن بطء التعافي الاقتصادي وسط تمديد إجراءات الطوارئ المرتبطة بكوفيد-19.

وصعد المؤشر نيكي 0.09 بالمئة ليغلق عند 29357.82 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 1933.05 نقطة.

وانخفض كلا المؤشرين في وقت سابق من الجلسة بعدما ارتفعا يوم الخميس بأعلى وتيرة في أسبوعين.

من المقرر أن تمدد اليابان حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق أخرى بنحو ثلاثة أسابيع حتى نهاية مايو أيار للحد من تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وتقدمت أسهم التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم طوكيو إلكترون ذو الثقل 2.38 بالمئة بعدما ألقى المستثمرون نظرة ثانية على التوقعات الإيجابية لشركة صناعة معدات الرقائق.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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