هاشيموتو: زيارة باخ لليابان لم تتأكد بعد

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طوكيو (رويترز) - قالت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020 المؤجل يوم الجمعة إن المنظمين سيراقبون عن كثب الوضع الصحي في البلاد وإنهم سيتخذون قرارا بتحديد عدد الجمهور الذي سيسمح له بحضور الدورة المقررة في الصيف المقبل بناء على ذلك.

ويوم الجمعة مددت اليابان حالة الطواريء في العاصمة طوكيو وثلاث مناطق أخرى حتى نهاية مايو أيار الجاري ما يعني رفع حالة الطواريء قبل أقل من شهرين من موعد انطلاق الحدث الرياضي الكبير.

وقال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا إن تمديد الطواريء يهدف إلى احتواء تفشي الفيروس مع ظهور موجة رابعة من العدوى وتفشي سلالات جديدة من الفيروس.

وتأجلت الدورة في العام الماضي بسبب الفيروس سريع العدوى ومن المقرر أن تنطلق في 23 يوليو تموز المقبل وتستمر حتى الثامن من أغسطس آب التالي.

وستقام الدورة بدون أي حضور جماهيري أجنبي خوفا من انتشار العدوى لكن يتوقع وصول أكثر من عشرة آلاف رياضي ومدرب وآخرين إلى اليابان للمشاركة في الألعاب.

وأشارت هاشيموتو إلى أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ربما يجد صعوبة في زيارة اليابان خلال حالة الطواريء في البلاد.

وأضافت المسؤولة اليابانية في مؤتمر صحفي "أعتقد أن الحضور إلى اليابان في خضم هذا الوضع الصعب سيكون بمثابة مشكلة نفسية بالنسبة للرئيس باخ".

وقالت وسائل إعلام يابانية إن باخ سيشارك في مراسم احتفالية خلال مسيرة الشعلة الأولمبية في مدينة هيروشيما الواقعة في غرب اليابان في 17 مايو أيار الجاري لكن هاشيموتو قالت إن الزيارة لم تتأكد بعد.

وفي ظل هذه الأوضاع يعتقد معظم اليابانيين إنه يتعين تأجيل أو إلغاء الألعاب الأولمبية.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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