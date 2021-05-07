كيودو: مقاطعة فوكوكا تلغي مسيرة الشعلة الأولمبية
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طوكيو (رويترز) - قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الجمعة إن مقاطعة فوكوكا اليابانية ستلغي مسيرة الشعلة الأولمبية على أرضها.
وأشارت الوكالة إلى أنها ستكون المرة الأولى التي تلغى فيها مسيرة الشعلة في مقاطعة بأكملها.
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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