أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع تحول الاهتمام لأرباح الشركات

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طوكيو (رويترز) - ربحت الأسهم اليابانية يوم الاثنين، إذ عزز الإغلاق القوي لوول ستريت في الأسبوع الماضي الإقبال على المخاطرة، في حين يترقب مستثمرون نتائج أعمال شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات الكبرى بحثا عن مؤشرات على تقدم الاقتصاد الذي تضرر من الجائحة.

وصعد المؤشر نيكي 0.55 بالمئة ليغلق عند 29518.34 نقطة، فيما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.99 إلى 1952.27 نقطة.

سجل المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 مستويين غير مسبوقين يوم الجمعة بعد نمو بطئ مفاجئ لسوق العمل في الولايات المتحدة هدأ من المخاوف حيال احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير محللي الأسواق في سوميتومو ميتسوي دي.إس أست مانجمنت "ربحت السوق الأمريكية بفضل تكهنات بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستستمر لفترة طويلة وهذا أيضا دعم السوق اليابانية اليوم".

وتابع "على الجانب الآخر. يترقب المستثمرون تأكيد النظرة المستقبلية للشركات الكبرى، وبصفة خاصة يريدون معرفة تأثير نقص الرقائق علي شركات صناعة السيارات".

ومن المقرر أن تعلن شركات صناعة السيارات اليابانية نتائجها هذا الأسبوع، إذ تعلن نيسان موتور نتائجها أولا غدا الثلاثاء، وتليها تويوتا موتور يوم الأربعاء، وتعلن مجموعة سوفت بنك نتائجها في اليوم ذاته.

وزاد سهم تويوتا 1.7 بالمئة وصعد سهم نيسان 4.39 بالمئة وتقدم سهم سوفت بنك 1.7 بالمئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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