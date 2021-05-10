منظمون: تأجيل زيارة باخ لليابان بسبب كورونا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال منظمون يوم الاثنين إن زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لليابان المقررة ما بين 17 و18 من مايو أيار الجاري تأجلت بسبب حالة الطواريء الصحية المطبقة في البلاد للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وقالت اللجنة المحلية المنظمة للألعاب في بيان "بعد تمديد حالة الطواريء في الأسبوع الماضي وبالنظر إلى مختلف الظروف التي نواجهها حاليا فإن زيارة رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ إلى اليابان المقررة ما بين 17 و18 مايو تأجلت إلى موعد لاحق".

وأضاف البيان "سنستمر في مراقبة وضع جائحة كوفيد-19 إلى جانب أمور أخرى ذات صلة في اليابان وسنحدد موعدا جديدا للزيارة في أقرب فرصة ممكنة".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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