إنيستا يمدد عقده مع فيسل كوبي لعامين

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طوكيو (رويترز) - قال أندريس إنيستا لاعب وسط برشلونة السابق يوم الثلاثاء إنه مدد تعاقده مع ناديه الحالي فيسل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم لمدة عامين مؤكدا رغبته في الاستمرار في العمل لرفع مستوى فريقه ليصبح الأفضل في آسيا.

واحتفل إنيستا الفائز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا بعيد ميلاده 37 يوم الثلاثاء.

وكان إنيستا انضم إلى كوبي بناء على عقد لمدة ثلاثة أعوام في 2018 بعد مغادرته برشلونة الذي فاز معه بتسعة ألقاب للدوري الإسباني وبأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

ومنذ انضمام إنيستا إلى فيسل كوبي توج الفريق بأول لقب في مسيرته وكان في كأس الامبراطور العام الماضي كما تأهل في 2020 لدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه الممتد على مدار 55 عاما.

وقال إنيستا في مؤتمر صحفي لدى الإعلان عن تمديد التعاقد بين الطرفين "سأستمر وبكل حماس وقوة في هذا التحدي مثلما كان الأمر قبل ثلاث سنوات".

وعبر إنيستا عن سعادته بالاستمرار ضمن مشروع الفريق خلال العامين المقبلين مؤكدا تطلعه لوصول فريقه لقمة الكرة في آسيا مستقبلا.

وقال هيروشي ميكيتاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة راكوتين مالكة فيسل كوبي "أعتد جازما أن فلسفته وأسلوبه لن يكونا فقط مصدر إلهام للرياضيين الشبان بل لليابان كلها".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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