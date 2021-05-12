محطة: الفريق الأمريكي لألعاب القوى يلغي معسكرا في اليابان قبل الأولمبياد

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - ذكرت محطة (تي.بي.إس) التلفزيونية يوم الأربعاء أن الفريق الأمريكي لألعاب القوى ألغى معسكرا في اليابان من أجل الاستعداد لأولمبياد طوكيو بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كوفيد-19.

وكان من المفترض إقامة المعسكر في وقت مبكر من يوليو تموز في مدينة تشيبا القريبة من طوكيو.

وتأجلت ألعاب طوكيو 2020 لمدة عام واحد بسبب الوباء ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في 23 يوليو تموز المقبل.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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