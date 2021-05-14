خوفًا من كورونا.. مدن يابانية تتخلى عن خططها لاستضافة الرياضيين الأولمبيين

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حدث اختبار دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 - ألعاب القوى - الاستاد الأوليمبي، طوكيو، اليابان - 9 مايو/ أيار 2021. عمال طبيون يرتدون بدلات واقية في الجلسة الصباحية لحدث اختبار ألعاب القوى. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة نيكي يوم الخميس أن عشرات المدن اليابانية تخلت عن خططها لاستضافة رياضيين أولمبيين خوفا من زيادة العبء على الموارد الطبية المرهقة وسط موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر حكومي أن 40 من أكثر من 500 مدينة مسجلة للترحيب بالمنافسين الدوليين قررت عدم قبول الرياضيين في معسكرات التدريب والتبادل الثقافي قبل الحدث الرياضي العالمي.

إن إحجام بعض المدن عن استضافة الرياضيين الزائرين، وهو مصدر فخر للمجتمعات خارج المدينة المضيفة، هو أحدث علامة على القلق العميق في اليابان بشأن جدولة الألعاب في منتصف الوباء.

تم تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 العام الماضي ومن المقرر أن تقام في الفترة من 23 يوليو/ تموز إلى 8 أغسطس/ آب على الرغم من زيادة الإصابات وحالة الطوارئ في المدينة المضيفة.

كما تضررت المناطق الأخرى المقرر أن تستضيف رياضيين بشدة، بما في ذلك محافظة تشيبا الشرقية، حيث كان من المقرر أن يقيم فريق سباقات المضمار والميدان الأمريكي معسكرًا تدريبيًا. وذكرت المحافظة يوم الأربعاء أن الفريق ألغى تلك الخطط.

وقال حاكم تشيبا توشيهيتو كوماجاي إن المحافظة لن تضمن أسرّة في المستشفيات للرياضيين حيث لا ينبغي منحهم معاملة تفضيلية.

وقال كوماجاي للصحفيين ”محافظة تشيبا لا تفكر في تأمين أسرة المستشفيات النادرة ... للرياضيين والأشخاص المشاركين في الألعاب الأولمبية بطريقة تمنع سكاننا من استخدامها“.

قال شيرو هاسيغاوا، المسؤول في بلدة أوكويزومو، إنه لم يعد من الممكن استضافة فريق الهوكي الهندي للتدريب قبل الألعاب كما هو مخطط.

وقال لرويترز ”هناك مشاكل تتعلق بالوقت والتكلفة ومن المستحيل تبادل الأنشطة بين السكان والرياضيين“.

وقالت صحيفة يوميوري إن الرياضيين الأجانب لن يشاركوا أيضا في حدث اختباري لركوب الدراجات الحر للأولمبياد.

وقت عصيب

أعربت بعض البلديات عن قلقها بشأن كيفية تعامل النظام الطبي الياباني إذا تحولت الألعاب لسبب لانتشار الوباء، وهي مخاوف يشاركها كبير المستشارين الطبيين في اليابان.

وقال المستشار الطبي شيغيرو أومي للمشرعين يوم الخميس ”من المهم للغاية تقييم حجم الرعاية الطبية التي سيتم تحملها“، مكررا المخاوف التي أثارها منذ أبريل / نيسان.

قالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأربعاء إنها واثقة من أن الألعاب الأولمبية ستكون حدثا تاريخيا.

لكن المعارضة العامة للألعاب تتزايد حيث تكافح اليابان لاحتواء الإصابات الجديدة التي تدفع بالموارد الطبية إلى حافة الهاوية.

ودعت نقابة تضم نحو 100 طبيب يوم الخميس الحكومة إلى إلغاء الألعاب، قائلة إن النظام الصحي سيواجه الانهيار إذا مضى قدما.

يتساءل بعض الرياضيين اليابانيين البارزين أيضًا عما إذا كان ينبغي عقد الألعاب في ظل تفشي جائحة كورونا.

قال هيديكي ماتسوياما بطل بطولة الماسترز للجولف يوم الأربعاء إن لديه ”مشاعر مختلطة“ بشأن الأولمبياد بعد أن أثارت لاعبة التنس الشهيرة ناومي أوساكا مخاوفها بشأن الأولمبياد.

وقال ماتسوياما في مؤتمر صحفي ”اليابان تشهد الكثير من الإصابات الجديدة الآن وهي تمر بوقت عصيب، لذا لا أستطيع أن أتخيل دفع الألعاب الأولمبية بشكل أعمى إلى الأمام“.

تعرضت الحكومة لانتقادات لأنها لم تغلق المدن بقوة كافية ومتأخرة في حملة تلقيح السكان. تم تلقيح 2.8٪ فقط من السكان، وهو أدنى معدل بين الدول المتقدمة.

لمنع تفشي الفيروس خلال الحدث العالمي، تستعد اليابان لتقديم التطعيمات لنحو 2500 رياضي أوليمبي وباراليمبي وموظفي الدعم، باستخدام الجرعات المتبرع بها.

وأبلغت اليابان عن أكثر من 7000 إصابة جديدة يوم الأربعاء، منها 969 حالة في طوكيو.

أكدت الحكومة تسجيل 712 حالة إصابة يومية بفيروس كورونا اليوم الخميس في محافظة هوكايدو الشمالية حيث سيقام الماراثون الأولمبي.

(من إعداد إيمي ياماميتسو، جو مين بارك، ساكورا موراكامي؛ تحرير ستيفن كواتس، روبرت بيرسيل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)