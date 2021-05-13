تراجع معنويات قطاع الخدمات باليابان في أبريل/ نيسان مع استمرار تأثير كورونا
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طوكيو (رويترز) - أظهر مسح لمكتب مجلس الوزراء الياباني يوم الخميس تراجع مؤشر معنويات قطاع الخدمات إلى 39.1 نقطة في أبريل/ نيسان، منخفضًا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط حالة عدم اليقين بشأن تفشي جائحة كورونا.
وأظهر مسح للعاملين مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال الفنادق وموظفي المطاعم - يسمى استطلاع “مراقبي الاقتصاد” لقربهم من اتجاهات المستهلكين والتجزئة - أن ثقتهم بالظروف الاقتصادية الحالية انخفضت من 49.0 نقطة في مارس/ نيسان.
(من إعداد كاوري كانيكو ؛ كتابة تيتسوشي كاجيموتو ؛ تحرير تشانغ-ران كيم، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)