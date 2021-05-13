تراجع معنويات قطاع الخدمات باليابان في أبريل/ نيسان مع استمرار تأثير كورونا

أخبار اليابان



امرأة تمشي خارج متجر من العلامات التجارية الفاخرة في حي جينزا للتسوق في طوكيو، اليابان، 20 يوليو/ تموز 2015. رويترز / يويا شينو.

طوكيو (رويترز) - أظهر مسح لمكتب مجلس الوزراء الياباني يوم الخميس تراجع مؤشر معنويات قطاع الخدمات إلى 39.1 نقطة في أبريل/ نيسان، منخفضًا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط حالة عدم اليقين بشأن تفشي جائحة كورونا.

وأظهر مسح للعاملين مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال الفنادق وموظفي المطاعم - يسمى استطلاع “مراقبي الاقتصاد” لقربهم من اتجاهات المستهلكين والتجزئة - أن ثقتهم بالظروف الاقتصادية الحالية انخفضت من 49.0 نقطة في مارس/ نيسان.

(من إعداد كاوري كانيكو ؛ كتابة تيتسوشي كاجيموتو ؛ تحرير تشانغ-ران كيم، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)