صيادون كوريون يقاضون الحكومة اليابانية بشأن مياه فوكوشيما

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قوارب صيد كورية جنوبية تشارك في احتجاج بحري، كجزء من احتجاجات على مستوى البلاد لمطالبة اليابان بسحب قرارها بإطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في البحر، قبالة إنتشون، كوريا الجنوبية، 30 أبريل/ نيسان، 2021. رويترز / كيم هونغ جي.

سيول (رويترز) رفعت جمعيات مصايد الأسماك في كوريا الجنوبية دعوى قضائية ضد الحكومة اليابانية في محكمة محلية يوم الخميس، مطالبة بتعويض عن التصريف المزمع لمياه فوكوشيما المعالجة في المحيط، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

قال الاتحاد الوطني لتعاونيات الثروة السمكية في جزيرة جيجو واتحاد مالكي السفن في مؤتمر صحفي خارج محكمة مقاطعة جيجو إنهم يطالبون بحوالي 10 ملايين وون (8800 دولار) يوميًا من الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

قالت الحكومة اليابانية في أبريل/ نيسان إنها ستطلق أكثر من مليون طن من المياه المعالجة من موقع فوكوشيما على مراحل تبدأ في غضون عامين تقريبًا.

(1 دولار = 1132.2200 وون)

(من إعداد سينثيا كيم ، تحرير جايلز الجود، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)