اليابان تقرر إضافة 3 محافظات أخرى إلى حالة الطوارئ في خطوة مفاجئة

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الوزير الياباني المسؤول عن الإنعاش الاقتصادي والتدابير الخاصة بوباء فيروس كورونا الجديد ياسوتوشي نيشيمورا يحضر مؤتمرا صحفيا في طوكيو، اليابان، 16 سبتمبر/ أيلول 2020. كيم هيونغ/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا يوم الجمعة إن اليابان قررت إضافة ثلاث محافظات أخرى تضررت بشدة من جائحة كورونا إلى حالة الطوارئ، في خطوة مفاجئة تعكس المخاوف المتزايدة بشأن انتشار الفيروس.

وقال نيشيمورا للصحفيين بعد الاجتماع ”كانت هناك وجهات نظر مختلفة تم التعبير عنها في الاجتماع (مع الخبراء). وبناء على تلك الآراء تراجعنا عن اقتراحنا الأصلي وتوصلنا إلى هذا الاقتراح الجديد وحصلنا على الموافقة عليه“.

وقال إن اليابان ستضيف محافظات هوكايدو وأوكاياما وهيروشيما إلى حالة الطوارئ التي تغطي الآن طوكيو وأوساكا وأربع محافظات أخرى. ستضاف ثلاث محافظات أخرى إلى قائمة المناطق الخاضعة لإجراءات صارمة لمكافحة انتشار الفيروس.

كانت الحكومة قد اقترحت في الأصل فرض إجراءات صارمة في المحافظات الخمس الإضافية.

(من إعداد تشانغ ران كيم ، تحرير سام هولمز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)